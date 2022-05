25 Jahre "frau tv": Nicht nur für Frauen

Als "frau tv" an den Start ging, wurden Frauenthemen noch als Nischenthemen betrachtet. Dabei sind sich die Macher der WDR-Sendung einig: Frauenrechte sind Menschenrechte, und sogenannte Frauenthemen gehen alle etwas an. Bis heute ist die von Lisa Ortgies und Sabine Heinrich im Wechsel moderierte Sendung das einzige Frauenmagazin im deutschen Fernsehen. Ziel ist es, Themen wie Menstruation, weibliche Orgasmen, Gewalt in der Ehe, Altersarmut bei Frauen oder Brustkrebs auf die große Bühne zu bringen. Vermeintlich schambehaftete Dinge sollen so aus der Schmuddelecke und dem stillen Kämmerlein geholt werden.