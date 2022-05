"Um Himmels Willen"-Schauspieler Horst Sachtleben verstorben

Fast 20 Jahre lang verkörperte Horst Sachtleben in der ARD-Serie "Um Himmels Willen" den Bischof Rossbauer an der Seite von Fritz Wepper (80). Nun ist der Schauspieler im Alter von 91 Jahren verstorben. Dies teilte Sachtlebens Künstleragentur unter Berufung auf dessen Ehefrau Pia Hänggi mit.

Der studierte Theaterwissenschaftler stieß 2002 zur beliebten Vorabendserie "Um Himmels Willen". Er zog sich 2020 jedoch aufgrund der Corona-Pandemie und der Angst vor einer Ansteckung aus dem Showbusiness zurück. In seiner fast 60 Jahre währenden Karriere wirkte Sachtleben in unzähligen TV- und Filmproduktionen mit, von "Derrick" über mehrere "Tatort"-Folgen bis hin zu Filmen wie "Jenseits der Stille" und "Das Phantom". Keinem Format hielt er jedoch so lange wie "Um Himmels Willen" die Treue .