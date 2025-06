"Nanga Parbat – Mein Schlüsselberg": Kriitk zur dramatischen Doku mit Reinhold Messner

Anhand unveröffentlichter Originalaufnahmen der Himalaja-Expedition von 1970 erzählt Reinhold Messner in seiner Dokumentation "Nanga Parbat – mein Schlüsselberg" aus seiner persönlichen Sicht noch einmal von den dramatischsten Stunden seines Lebens. 3sat wiederholt den Film am späten Montagabend.

Die Tragödie ereignete sich am 27. Juni 1970: Günther und Reinhold Messner gelang innerhalb einer Expedition damals die dritte Besteigung des "Schreckensberges" Nanga Parbat und zugleich die erste Durchsteigung der steilen Rupal-Wand. Doch im von Reinhold beschlossenen Abstieg in Richtung Westen verunglückt der völlig erschöpfte Günther Messner, während Reinhold mit Erfrierungen das Diamirtal erreicht.

Messner habe den Bruder damals im Stich gelassen, so die Vorwürfe von Freunden und Expeditionsteilnehmern danach – auch vor Gericht. "Der Nanga Parbat ist der Schlüsselberg meines Lebens, wo ich die schlimmste Geschichte meines Lebens erlebte", sagte Reinhold Messner anlässlich einer öffentlichen Vorführung seines Films von 2020. Der Tod seines jüngeren Bruders beim Abstieg vom Nanga Parbat hat ihn zeitlebens beschäftigt. So gesehen ist seine Reise 50 Jahre danach so etwas wie die Aussöhnung mit dem Berg und eine Dankesbezeugung an die heimische Bevölkerung in Nordpakistan. Damals nahmen die Einheimischen Messner bei seiner Ankunft im Tal völlig erschöpft und halluzinierend in Empfang nahm und sangen ihn "ins Leben zurück", wie er sagt.