So lebt Florian Silbereisen privat: das Haus, die Familie & seine Hobbys!

Im Berufsleben von Florian Silbereisen ist immer viel los. Der Schlagerstar absolviert zahlreiche Termine im Jahr und legt dabei viele Kilometer zurück. Doch der 43-Jährige liebt es, sich an einen ruhigen Ort zurückzuziehen und die Seele wieder aufzutanken. Dafür hat er sich ein Zuhause geschaffen, in dem er sich wohlfühlt und wo er gerne Zeit mit seiner Familie verbringt. Wir werfen einen Blick darauf, wie es sich Florian Silbereisen gemütlich macht und wie der Entertainer privat wohnt.

Florian Silbereisen und das Familienleben In der Öffentlichkeit steht Florian Silbereisen im Mittelpunkt. Viele Fans wollen Autogramme und mehr aus dem Leben des Schlagerstars erfahren, sobald er auf der Straße zu sehen ist. Doch der Entertainer mag es privat ruhiger und möchte dann auf den ganzen Trubel verzichten. Das ist auch ein Grund, warum sich der TV-Star in einer kleinen Gemeinde niedergelassen hat. 2019 kaufte er eine Villa in dem 4000-Seelen-Ort Tiefgraben in Österreich. Zudem ist der 43-Jährige ein Familienmensch, der es sich gerne im Kreise seiner Liebsten gemütlich macht.

"Ich habe das Glück gehabt, dass ich sehr behütet und in einer großen Familie mit vielen Geschwistern aufgewachsen bin", gibt Florian Silbereisen einen Einblick in sein Privatleben. Durch seine Geschwister hat er bereits einige Nichten und Neffen. "Dann liegen wir gemeinsam ganz gemütlich einfach mit der Familie zu Hause rum, trinken einen Kaffee, gehen mit den Freunden wandern. Diese Auszeiten sind sehr, sehr wichtig für mich, und dann kann ich auch wieder Gas geben", verriet der Schlagerstar einst in einem Interview. Eigenen Nachwuchs hat er bislang noch nicht, obwohl er sich eine eigene Familie wünscht. "Eigene Kinder sind das größte Glück", ist er sich sicher.



Florian Silbereisen genießt die Freizeit-Möglichkeiten am Mondsee und schwimmt gerne mal eine Runde im glasklaren Wasser. (Bild: picture alliance / Zoonar | Petr Dvorak)

Der Schlagerstar liebt die idyllische Umgebung Sein Haus liegt direkt am Mondsee und bietet eine herrliche, idyllische Kulisse. Eine halbe Stunde dauert die Fahrt bis in die nächste größere Stadt Salzburg. „Ich darf da leben, wo andere Urlaub machen“, ist Florian Silbereisen zufrieden mit seinem gewählten Zuhause. In der Gegend kann der Schlagerstar hervorragend schwimmen im glasklaren Wasser, Wandern, Bergsteigen oder auf Mountainbike-Touren gehen. Offiziell lebt Florian Silbereisen allein in dem großen Haus.



Auch im Winter bietet der Mondsee ein herrliches Panorama. (Bild: picture alliance / imageBROKER | Karl-Heinz Schein)



Ein weiteres Highlight der Region: Vor der Basilika Mondsee findet jedes Jahr ein idyllischer Weihnachtsmarkt statt. (Bildquelle: picture alliance / Westend61 | Westend61 / Wolfgang Weinhäupl)