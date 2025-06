Helene Fischer zu Gast bei Florian Silbereisens "Schlagerboom Open Air"?

Die Indizien für einen Auftritt der Schlagerqueen mehren sich Was für Metal-Fans das „Wacken Open Air“ bedeutet, ist für viele Schlagerfans das „Schlagerboom Open Air“. Hier geben sich die größten Stars der Schlagerszene das Mikrofon in die Hand. Kein Wunder, dass Moderator Florian Silbereisen schon vor der Veranstaltung ganz aus dem Häuschen zu sein scheint: „Zum Sommeranfang wird es bei uns nicht nur funkeln und glitzern, auch die Berge werden leuchten! Das wird definitiv die TV-Open-Air-Show des Jahres!“ Bei einer solchen Veranstaltung dürfte eigentlich die Königin des deutschen Schlagers nicht fehlen. Aber ist Helene Fischer in diesem Jahr wirklich dabei?

Was spricht für die Teilnahme von Helene Fischer? Helene Fischer gehört bisher nicht zu den Schlagerstars, die offiziell für das diesjährige „Schlagerboom Open Air“ angekündigt sind. Allerdings konnte das Format in der Vergangenheit immer wieder mit Überraschungsgästen aufwarten. Und die – wenn auch nur temporäre – Wiedervereinigung von Helene Fischer und Florian Silbereisen wäre für viele Herz-Schmerz-Fans wahrscheinlich die Krönung der Veranstaltung. Immerhin galten die beiden lange als das Traumpaar des deutschen Schlagers. Strategisch wäre ein Auftritt für die Schlagerkönigin wohl die perfekte Möglichkeit, um ihre für 2026 geplante „360° Stadion-Tour“ zu bewerben. Zudem ist Helene Fischer vor allem für Auftritte auf den ganz großen Bühnen bekannt. Da käme die „TV-Open-Air-Show des Jahres“ also genau richtig. Aufhorchen lässt eine Programmänderung des MDR. Am Tag nach dem „Schlagerboom“ zeigt der Sender nämlich die Dokumentation „Damals war’s“ und erinnert damit an das Jahr 2005. Thema ist auch der erste TV-Auftritt von Helene Fischer beim „Hochzeitsfest der Volksmusik“. An ihrer Seite war damals übrigens ein gewisser Florian Silbereisen. Zwei Jahrzehnte später würde sich also auf bemerkenswerte Art und Weise ein Kreis schließen.

Welche Schlagerstars sind sonst mit von der Partie? Aber selbst dann, wenn Helene Fischer beim diesjährigen „Schlagerboom Open Air“ nicht dabei sein sollte, ist schon die Teilnahme zahlreicher Stars bestätigt, die Fans über die Abwesenheit der Schlagerqueen hinwegtrösten dürften. Dazu gehören natürlich die allgegenwärtigen Berg und Borg. Während Andrea Berg mit über 16 Millionen verkauften Tonträgern fast so erfolgreich wie Helene Fischer ist, ist der Österreicher Andy Borg eine Ikone des eher traditionellen Schlagers. Fans der Fraktion Partyschlager kommen mit DJ „Ein Stern“ Ötzi, „Volks-Rock’n’Roller“ Andreas Gabalier sowie „Die Draufgänger“ auf ihre Kosten. Der Argentinier Semino Rossi und besonders die Französin Mireille Mathieu verleihen der Veranstaltung zudem etwas internationales Flair. Dabei sein werden auch die wandlungsfähige Michelle sowie Melissa Naschenweng, deren Album „Alpenbarbie“ im Januar gleich auf Platz 1 der Album-Charts in Österreich einstieg.

Wann und wo ist das „Schlagerboom Open Air 2025“ zu sehen? Das „Schlagerboom Open Air“ findet in diesem Jahr am 21. Juni im österreichischen Kitzbühel statt. Das Erste wird das Glitzerspektakel laut Programmplan ab 20:15 Uhr satte 195 Minuten lang live übertragen. Verhindern kann das wohl nur der Wettergott. Der schickte nämlich im letzten Jahr ein Unwetter, sodass die ARD statt der Live-Show nur eine Aufzeichnung zeigen konnte. Falls das dieses Mal ähnlich ablaufen sollte, bleibt Schlagerfans immerhin noch ein Trost: Der „Schlagerboom 2025“ wird am 18. Oktober 2025 in der Dortmunder Westfalenhalle stattfinden. Das Motto lautet dann: „Alles funkelt! Alles glitzert!“ Zwar ist die Liste der teilnehmenden Schlagerstars noch nicht bekannt. Das Motto würde aber perfekt zu Helene Fischer passen.