"Terra X History: Selling Hitler. Das Geschäft mit der bösen Vergangenheit": Kritik zur ZDF-Reportage über Nazi-Sammlerstücke

Trotz der Restriktionen, was Hakenkreuz-Kennzeichen und andere NS-Devotionalien angeht, sind diese nach wie vor beliebt. Die Faszination ist offenbar riesengroß. So ging Hitlers Unterhose im US-Bundesstaat Maryland für umgerechnet 5.600 Euro über den Tisch, auch der Preis seiner goldenen Uhr konnte sich sehen lassen. Die neue Ausgabe von "Terra X History" greift das Phänomen dieses Interesses nach. Der Film geht der Frage nach, warum auch abseitigste Objekte, die angeblich mit Nazi-Größen in Berührung kamen, noch immer horrende Preise erzielen.

Die Sendung begleitet unter anderem Sammler bei der größten Militariamesse Europas in Belgien. Angeboten werden dort Waffen, Uniformen und Orden aus der NS-Zeit, die hierzulande längst verboten sind. Der Fokus wird dabei vor allem auf die Frage gerichtet: was treibt Menschen an, die sich 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs noch immer für Nazi-Symbole interessieren? Den Recherchierenden wird es dabei nicht imnmer leicht gemacht. Vor allem in Deutschland will sich kaum jemand zu seiner abwegigen Leidenschaft öffentlich äußern.