Relegation Dresden - Lautern: Wer überträgt heute? Wer kommentiert?

Nervenkitzel pur: Die Relegation kann eine starke Saison krönen oder eine miese Saison retten. Der 16. der Bundesliga trifft auf den Dritten der 2. Bundesliga. Und auch zwischen 2. Bundesliga und 3. Liga entscheidet sich, wer in der nächsten Saison in welcher Liga spielt. Doch wo werden die Spiele übertragen? Hier finden Sie alle Infos.

In der Bundesliga-Relegation hat sich Hertha BSC gegen den Hamburger SV durchgesetzt und bleibt somit ertklassig. Der HSV muss mindestens eine weitere Saison in der 2. Bundesliga spielen.

Das Hinspiel zwischen dem 16. der 2. Liga (Dynamo Dresden) und dem Dritten der 3. Liga (1. FC Kaiserslautern) fand am Freitag, 20. Mai, um 20.30 Uhr statt und endete 0:0. Das Rückspiel wird am Dienstag, 24. Mai, ebenfalls um 20.30 Uhr angepfiffen.

Wer überträgt die Relegationsspiele?

Hier gibt es gute Nachrichten für Fußball-Fans, denn anders als in den vergangenen Jahren sind bzw. waren beide Relegationen im Free-TV zu sehen. SAT.1 hat seit dieser Saison die Rechte für eine kleine Anzahl an Spielen in der Bundesliga und 2. Bundesliga. Das Rechtepaket umfasst auch die Relegationsspiele. SAT.1 steigt jeweils eine Stunde vorher, also um 19.30 Uhr, in die Vorberichte ein. Die Relegation ist außerdem bei Sky zu sehen.