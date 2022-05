MTV Europe Music Awards 2022 finden in Düsseldorf statt

Die MTV Europe Music Awards (EMAs) werden dieses Jahr in Düsseldorf im PSD Bank Dome vergeben. Das hat der Veranstalter nun in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Damit findet die Preisverleihung zum sechsten Mal in Deutschland statt. Am 13. November werden die MTV EMAs live in mehr als 170 Länder übertragen, geplant sind wie immer Performances hochkarätiger Stars.