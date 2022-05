GNTM 2022: Kandidatinnen, Favoritin, Gäste – wie wird die Show?

Wer wird "Germany's next Topmodel"? Diese Frage wird am Donnerstag beantwortet – und zwar schon zum 17. Mal. Das Finale wird diesmal live aus Köln gesendet. Hier finden Sie alle Infos.

Lou-Anne (18), ihre Mutter Martina (50), Anita (21), Luca (20) und Noella (25) haben es ins Finale der 17. GNTM-Staffel geschafft. Martina ist mit ihren 50 Jahren die älteste Finalistin in der GNTM-Geschichte. Sie schaffte es als eines von drei Best-Ager-Models bis in die finale Show.

Das wissen natürlich nur Heidi Klum und ihr Team. In unserem Kandidatinnen-Check haben wir uns trotzdem festgelegt: Lou-Anne oder Noella werden "Germany's next Topmodel".

Wo findet das Finale statt?

Die Show wird live in den MMC Studios in Köln produziert. Hier werden auch Shows wie "Let's Dance" und "The Masked Singer" gedreht. Auf eine Live-Show in einer großen Arena wie in der Vergangenheit verzichtet ProSieben.