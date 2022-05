BBC-Panne im News-Ticker: "Manchester United ist Müll"

Es war ein verblüffender Moment im Fernsehprogramm von BBC News. Während eines Tennis-Updates am Dienstagvormittag, schmuggelten sich gleich zwei ungeplante Meldungen in den Live-Ticker am unteren Bildrand rein: "Manchester United are rubbish" ("Manchester United ist Müll"), vermeldete der öffentlich-rechtliche Nachrichtensender gegen 9.30 Uhr, gefolgt von einer simplen, jedoch deprimierenden Vorhersage: "Wetter, Regen, überall".