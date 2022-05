Ricky Gervais erntet Shitstorm: Trans-Witze in neuer Netflix-Show

Witze über Menschen, die sich der LGBTQI-Gesellschaft zugehörig fühlen, sind keine Seltenheit: Vergangenes Jahr polarisierte der umstrittene US-Comedian Dave Chappelle wegen seiner verletzenden Aussagen über Trans-Menschen in "The Closer". Nun schlägt sein britischer Kollege Ricky Gervais in dieselbe Kerbe: In seiner am Dienstag veröffentlichten Netflix-Show "SuperNature", in dem es angeblich um die Funktionsweisen der Comedy und Ironie geht, lästert der 60-Jährige über "die neuen Frauen mit Bärten und Schwänzen". Auf Twitter erntete er dafür einen Shitstorm.