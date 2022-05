Amira Pocher: "Let's Dance" ließ ihren Busen schrumpfen

"Let's Dance" ist harte Arbeit und lässt bei so manchem Promi die Pfunde purzeln. Amira Pocher hat durch das Training sogar eine Körbchengröße verloren.

Dass Tanzen eine schweißtreibende Sportart ist, ist allgemein bekannt. Auch die prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der RTL-Show "Let's Dance" berichteten in den vergangenen Jahren so manches Mal von ihren verlorenen Pfunden. Eine, die dies in der kürzlich zu Ende gegangenen 15. Staffel zu spüren bekam, ist die Moderatorin Amira Pocher.