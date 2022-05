"Vom Lockdown zum Lebenstraum": Wer in der Pandemie richtig durchgestartet ist

Katrin Bernat ist 42 Jahre alt, lebt in Brandenburg und hat eine große Leidenschaft: Pferde. Ausgerechnet während der Corona-Pandemie beschloss die Steuerfachfrau, beruflich umzusatteln – und ihren gut bezahlten Job in der Buchhaltung gegen ihren Traumberuf einzutauschen.

"Corona war für mich ein Geschenk", sagt sie in der prägnanten ZDF-Dokumentation "Vom Lockdown zum Lebenstraum: Durchstarten in der Pandemie". Durch die Zeit zu Hause sei es ihr erstmalig gelungen, in sich zu horchen und wieder bei null anzufangen. Statt mit Zahlen zu jonglieren, reist Katrin Bernat nun mit einem Pferdetransporter quer durch Deutschland und kann den Tieren so ganz nah sein. Sie ist sich sicher: "Ich hätte es früher machen sollen, dann wäre ich viel früher glücklicher gewesen!"