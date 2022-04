GNTM 2022, Folge 9: Lieselotte überzeugt nicht – und ist weiter

In der 9. Folge der ProSieben-Show "Germany's Next Topmodel" steht Best-Ager-Model Lieselotte im Fokus. Erst muss sie das Höhen-Shooting abbrechen, dann liefert sie einen grauenvollen Walk ab. Und trotzdem lässt "Model-Mama" Heidi Klum die 66-Jährige in die nächste Runde. Das überrascht nicht nur Lieselotte selbst, sondern auch ihre Konkurrentinnen.

Unter dem Motto "Express Yourself" steht die "Fantasy Edition" an. Und dafür geht es beim Shooting hoch hinaus! In zehn Metern Höhe müssen die Models mit Plüschfiguren gestylt an langen Metallseilen posieren. Sie sollen ein Mobilee darstellen und werden dafür in Dreier-Gruppen abgelichtet. Sophie kriegt sich gar nicht mehr ein vor Freude über das Outfit: "I am Pink Sparkle and I'm ready for my mission", kreischt die 18-Jährige. Sie ist eindeutig in ihrem Element und meistert die Herausforderung dementsprechend gut.

Lieselotte: "Mir wird schlecht!" Aber nicht alle kommen mit der Höhe so gut klar. Besonders Lieselotte hat damit zu kämpfen. "Mir wird schlecht, Heidi", ruft die 66-Jährige und wird langsam heruntergelassen. Sie muss das Shooting vorzeitig abbrechen. "Ist nichts Beunruhigendes. Der Burger ist dringeblieben. Kosmonautin könnte ich aber nicht werden", kommentiert Lieselotte ihren Ausfall. Ihre Leistung war dennoch nicht gerade überragend. Auch ihre Teamkollegin Annalotta konnte Heidi mit ihrer Leistung nicht überzeugen.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Als nächstes steht ein Casting von Levi's an. Die Freude ist groß, bis die Mädchen erfahren, dass nur sechs Mädchen überhaupt zum Casting eingeladen werden. Inka, Sophie, Vivien, Amaya, Noella und Juliana müssen jeweils ein kurzes Reel drehen. Dabei kommt es zu einigen Meinungsverschiedenheiten.

"Ich glaube, dass Sophie viel schauspielert" Besonders bei Sophie und Inka geht es hektisch zu. Sophie rattert ihre Shooting-Vorschläge ohne Luft zu holen runter, während Inka nicht so ganz überzeugt ist. Auch bei der Vorstellungsrunde beim Kunden ist Sophie, wie immer, ein kleines bisschen "over the top". Das kommt beim Kunden gar nicht gut an. "Ich glaube, dass Sophie viel schauspielert. So, dass man halt auch merkt, dass es geschauspielert ist", sagt Sophies Teampartnerin Inka. Die konnte nämlich, im Gegensatz zu Sophie, gerade mit ihrer Natürlichkeit überzeugen. Auch Noella und Juliana wurden, trotz ein paar Englisch-Problemen bei Noella, für die Kampagne gebucht.

Beim Elimination-Walk laufen die Models dann als "lebendige Zungen" aus einem überdimensionalen Plakat mit Heidis Mund als Öffnung. "Also ich wusste ja, dass ich eine riesengroße Klappe habe, aber so groß wie heute war sie noch nie", stellt Heidi fest. Bei der Entscheidung die Chef-Jurorin von Choreografin und Tänzerin Nikkita Thompson unterstützt.

Lieselotte kommt überraschend weiter Besonders Lieselotte muss sich beim heutigen Entscheidungs-Walk anstrengen. "Model-Mama" Heidi hatte bereits bei der vergangenen Entscheidung ein Auge zugedrückt. Doch Lieselotte konnte mit ihrem eher weniger Eleganten und albernen Walk wieder nicht überzeugen. "Ich denke manchmal, du willst mich veräppeln", kommentiert Heidi ihren Walk. Auch die anderen Models glauben, dass Lieselotte die nötige Ernsthaftigkeit fehlt. "Bei ihr wirkt es so, als wäre ihr alles egal", sagt Annalotta im Interview. "Ich glaube Lieselotte fährt dann einfach zurück, macht ein paar Mal Urlaub in Italien und sagt: Ich hatte ein mega Erlebnis, aber Model muss ich nicht werden."