Hubertus Heil bei Maischberger: "Können nicht alles für alle ausgleichen"

Tankrabatt, Energiepauschale, 9-Euro-Ticket: Stark gestiegene Preise für Öl, Gas und Lebensmittel haben die Bundesregierung vor kurzem dazu veranlasst, ein umfangreiches Maßnahmenpaket zu verabschieden. Das Ziel dieses Pakets: Bürger sollen finanziell entlastet werden. Kritische Stimmen bezweifeln jedoch die Entlastungen und Gerechtigkeit der Maßnahmen. Doch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) erklärte am Mittwochabend in der ARD-Talkshow "Maischberger", weshalb die Kritik an dem Entlastungspaket aus seiner Sicht unangebracht ist.