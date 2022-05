Höhle der Löwen: Wie geht es nach einem Deal in der Sendung weiter?

Szenarien wie diese gab es in der Geschichte von "Die Höhle der Löwen" schon häufig: Am vergangenen Montag stellten Lukas Angst und Bernd Deussen der Firma Keego ihre quetschbaren Sportler-Trinkflaschen in der VOX-Gründershow vor. Carsten Maschmeyer und Georg Kofler kauften sich mit 380.000 Euro ein und erhielten 20 Prozent an dem Start-up.