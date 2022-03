GNTM 2022: Radikales Umstyling für Inka – Julia und Laura sind raus

Aus Sicht von Heidi Klum steht in Folge 7 der ProSieben-Show "Germany's Next Topmodel" das wichtigste Fotoshooting der gesamten Staffel an. Bevor die Sedcards geschossen werden, verpasst die GNTM-Chefin Kandidatin Inka aber noch ein radikales Umstyling. Die 19-Jährige muss reichlich Haare lassen.

"Diese Woche dreht sich alles ums Posing", kündigt Heidi gleich zu Beginn der neuen Folge an. Doch nicht nur das: auch die Sedcards werden geshooted. Dabei haben zwölf Mädchen sogar die Chance, dass ihr Bild im Charity-Kalender von "Yeswecan!cer" abgedruckt wird. Ex-GNTM-Gewinnerin Stefanie Giesinger unterstützt die Organisation und der gesamte Erlös des Kalenders geht an digitale Selbsthilfegruppe für Krebs-Patienten. Da ist die Motivation umso größer, ein gutes Shooting abzulegen.

Kurz vor dem Sedcard-Shooting der 19-Jährigen kommt die Überraschung: Heidis Hairstylistin mit der Schere in der Hand. "Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich jetzt noch ein Umstyling bekomme, aber cool, ich freu mich sehr", sagt Inka. Und schon kommt die braune Mähne Strähne für Strähne ab und Inka erhält einen kurzen Pixie-Cut. Auf die Frage, wie sie das so findet, dass ihre Haare jetzt weichen müssen, murmelt sie nur ein unsicheres "Gut...?".

Noch bevor Inka ihre neue Frisur im Spiegel betrachten darf, werden dann auch schon die Sedcard-Bilder geshooted. Als sie dann endlich ihre Bilder auf dem Monitor betrachtet, ist sie erstmal geschockt. Aber nach dem Zuspruch von Heidi, den anderen Mädels und vor allem von Supermodel Coco Rocha, freundet sie sich immer mehr mit ihrer neuen Frisur an. "Das ist so kurz, aber cool", meint Inka.

Beim "Elimination Walk" verwandeln sich die Kandidatinnen in gruselige Aufziehpuppen und müssen so ihre Kreativität beim Posing unter Beweis stellen. Aber das gruselige Puppen-Posing liegt nicht allen. "Sie sieht aus wie ein Huhn", sagt Heidi über Sophies Versuch, eine Puppe nachzuahmen. Sophie schafft es dennoch in die nächste Runde. Und auch Viola, die beim Shooting nicht besonders überzeugen konnte, hat es mit ihrem Walk wieder wett gemacht; Sie beeindruckt Heidi und Coca Rocha, weil sie trotz einer Panne mit ihrem Show so weiterläuft, als wäre nichts geschehen. Weder beim Shooting noch beim Walk überzeugen Julia und Laura, Sie müssen die Show verlassen.