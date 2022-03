Limbus – Zur Hölle mit Tahnee: neue Comedy-Show in der ARD

Tahnee begleitet ihre Promi-Gäste in einer neuen Show an ihre Grenzen. Spielerisch orientiert sie sich dabei an den sieben Todsünden. Ein anarchischer Spaß!

Limbus – Zur Hölle mit Tahnee Show • 17.03.2022 • 23:35 Uhr

In der neuen Nachtprogramm-Reihe "Limbus – Zur Hölle mit Tahnee" lassen die ARD-Programmverantwortlichen anarchischen Unernst auf Themen von biblischer Wucht treffen – augenzwinkernd, selbstverständlich. Die deutsche Stand-up-Comedienne, Schauspielerin und Moderatorin Tahnee hat sich als Ordnungsprinzip für ihre neue Comedy-Show die sogenannten Sieben Todsünden gewählt – als da wären Völlerei, Wollust, Habgier, Trägheit, Zorn, Hochmut und Neid.

Zu diesen Themen müssen Promi-Gäste Stellung beziehen – darunter unter anderem Moderatorin Marijke Amado, die Komikerin Idil Baydar, der Sänger Clueso, die Rapperin Kitty Kat, der Comedian Michael Mittermeier, der Entertainer Oliver Pocher sowie Entertainer Riccardo Simonetti.

Die aus Show, Fernsehen und Zeitgeschehen bekannten Mitspieler sollen sich unter anderem auf teuflische Spiele einlassen, um sich "vor ihrem Abstieg in die Hölle zu bewahren", wie es beim Sender heißt. Moderatorin Tahnee selbst verlangt sich in ihrer ersten eigenen Show viel ab: Sie riskiert in Spontan-Darbietungen und musikalischen Performances Kopf und Kragen.

Und wie sich in satirischen Einspielfilmen zeigt, wagt sie sich selbst in die Vorhölle, den sogenannten Limbus: Dafür schlüpft sie in Parodierollen, um dann mit gezielt "bösen" Fragen unbequeme Wahrheiten ans Licht zu bringen. Ungewöhnlich ist auch das Setting des Studios: Das Team hat den Bogen 2 in Köln, einen ehemaligen Postbahnhof, in eine Art moderne Vorhölle verwandelt.

