Tankrabatt-Idee von Christian Lindner: "Könnte es auch Putin-Soli nennen"

Die Folgen des Krieges in der Ukraine spüren auch hierzulande immer mehr Menschen im Geldbeutel. Die Energiepreise sind auf Rekordniveau und scheinen weiter endlos zu steigen. Wo soll das noch hinführen? Dazu befragte Sandra Maischberger Bundesfinanzminister Christian Lindner am Mittwochabend in ihrer ARD-Talkshow "maischberger. die woche". Der FDP-Politiker bekräftigte seine Idee für einen Tankrabatt.