Beatrice Egli und Ross Antony machen bei Schlager-Shows gemeinsame Sache

"Die Ross Antony Show" des MDR und "Die Beatrice Egli-Show" des SWR werden ab sofort parallel im SWR Fernsehen und im MDR-Fernsehen ausgestrahlt, haben die Sender bekannt gegeben. Zudem sind sie in der ARD Mediathek zu erleben.

Am Samstag (19. März, um 20.15 Uhr) geht es mit "Die Ross Antony Show" los. Der Entertainer begrüßt Stars wie Semino Rossi, Francine Jordi, Bernhard Brink oder Marie Reim. Am Samstag, 23. April 2022, um 20.15 Uhr folgt dann "Die Beatrice Egli-Show". Zur Premiere wird auch ihr neuer Kooperationspartner Ross Antony zu Gast sein. Für musikalische Unterhaltung sorgen unter anderem Kerstin Ott, Ireen Sheer, Anna-Carina Woitschack, Seven, Eric Philippi und Tim Peters.