Wolodymyr Selenskyj: ARTE und ARD zeigen neue Doku über den Ukraine-Präsidenten

Statt sich ausfliegen zu lassen, gibt sich Selenskyj während des Krieges als Mann des Volkes. Ende Februar wandte er sich an das ukrainische Volk – per Handyvideo, mitten aus Kiew, und rein optisch erinnerte ohne Anzug und Krawatte nichts an sein Amt. "Ich bin hier, wir legen unsere Waffen nicht nieder. Wir werden unser Land verteidigen. Unsere Wahrheit ist, dass dies unser Land ist, unser Land, unsere Kinder, und wir werden all dies schützen", beteuerte Selenskyj in einem der selbst gefilmten Clips.

In der vergangenen Woche etwa sprach er in einer Videobotschaft zum britischen Parlament – samt bewegender Analogie zur Rede Winston Churchills im Zweiten Weltkrieg. Der ukrainische Premier versicherte, man werde nicht aufgeben und nicht verlieren, sondern zur See, in der Luft, in Wäldern, Feldern, an den Küsten, in den Städten und Dörfern, in den Straßen und auf den Hügeln kämpfen.