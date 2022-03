Doppelhaushälfte – ZDFneo-Serie über ungleiche Nachbarn: Kritik

In der neuen ZDFneo-Serie leben zwei völlig unterschiedliche Familien Tür an Tür. Das führt zu vielen Problemen, politischen Unkorrektheiten und absurden Szenen, die nicht immer leicht zu verdauen sind.

Ärger mit den Nachbarn kennt vermutlich jeder. Doch die Differenzen, die es in der neuen Comedyserie "Doppelhaushälfte" (ZDFneo) zu überbrücken gilt, reichen weit über das juristische Problem des Grenzbaums hinaus.

In insgesamt acht Episoden (fortan immer dienstags, ab 21.45 Uhr, als Doppelfolgen, ZDFneo) fliegen schonungslos die Fetzen, werden zwischenmenschliche Missverständnisse zu diskriminierenden Äußerungen, die ohne langes Fackeln nahezu wortgleich zurückgezahlt werden. Allzu zart besaitet sollten Zuschauerinnen und Zuschauer also nicht sein, spielt neben dem politisch Inkorrekten doch auch der Toilettenhumor gerade in der Auftaktfolge eine wichtige Rolle.