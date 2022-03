Sturm der Liebe: Katrin Anne Heß ist die neue Darstellerin

Pferdewirtin Carolin Lamprecht wird in "Sturm der Liebe" mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Schauspielerin Katrin Anne Heß verkörpert die neue Rolle.

Schauspielerin Katrin Anne Heß (36) ist das neue Gesicht am Fürstenhof. Ende April 2022 stößt sie in der Folge 3814 als Pferdewirtin Carolin Lamprecht zum Cast der ARD-Erfolgstelenovela "Sturm der Liebe" (montags bis freitags, 15.10 Uhr). Das gab der Sender am Montag bekannt.

Eine große Überraschung wird ihr Erscheinen nicht nur für Dr. Michael Niederbühl (Erich Altenkopf, 52). Denn Carolin Lamprecht und er kennen sich aus Unizeiten. Vor 20 Jahren spielten sie zusammen in einer Band - und waren heimlich ineinander verliebt.

Lamprecht will als Reitlehrerin am Gestüt des "Fürstenhofs" anfangen. Doch als Werner Saalfeld (Dirk Galuba, 81) sie beim Bewerbungsgespräch mit ihrer Vergangenheit konfrontiert, kommt es zum Eklat: Carolin war das letzte Jahr im Gefängnis.

Ausgerechnet Rosalie Engel (Natalie Alison, 43), Michaels Freundin, nimmt sich ihrer an, die beiden werden Freundinnen. Dabei ahnt Rosalie nicht, wie schwierig die Nähe zu Carolin für Michael ist. Erwachen etwa alte Gefühle neu?

Über ihren Start in der Telenovela erzählt Heß, die durch ihre Rollen in "Kreuzfahrt ins Glück", "Die Bergretter", "Frühling", "Die Rosenheim Cops" und "Der Alte" bekannt wurde: "Ich wurde mit offenen Armen in die 'Sturm'-Familie aufgenommen und hatte einen wundervollen Start. Für mich als Schauspielerin ist es das erste Mal, in einer täglichen Serie zu drehen, und ich freue mich, dabei zu sein."

Ihre Rolle ist der Schauspielerin offenbar schon richtig ans Herz gewachsen: "Carolin hätte ich gerne als beste Freundin. Sie ist offen, direkt, liebenswürdig und trägt ihr Herz am rechten Fleck. Egal, welche Steine ihr das Schicksal in den Weg legt, mit ihrer lebensbejahenden Art packt sie es an und macht das Beste daraus", schwärmt Heß und verrät noch eine echte Parallele: "Sie liebt Pferde genauso sehr wie ich."