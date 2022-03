Frank Elstner bekommt eine ARD-Show zum 80. Geburtstag

Er ist einer der bekanntesten Showmaster Deutschlands: Kaum ein anderer hat die Fernsehlandschaft so sehr geprägt wie Frank Elstner. Zum 80. Geburtstag des "Wetten, dass ..?"-Erfinders am 19. April spendiert die ARD nun eine besondere Unterhaltungsshow: "Frank Elstner – Noch eine Frage!" ist am Karfreitag, 15. April, um 21.45 Uhr im Ersten zu sehen.

In der 90-minütigen Sendung wird Elstner von sieben prominenten Gästen überrascht: Jan Böhmermann, Anke Engelke, Jean-Claude Juncker, Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Michelle Hunziker sind auf unterschiedliche Weise mit dem Showmaster verbunden. In der Sendung erinnern sie sich zurück an die gemeinsamen Erlebnisse. Zudem wird jeder Gast Elstner zu einem individuell gewählten Schwerpunkt befragen. Einspielfilme werfen einen nicht-chronologischen Blick zurück auf die Highlights in Elstners Karriere.