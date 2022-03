Putins Krieg – Geschichte als Waffe: ZDF-Doku über die russische Propaganda

Im Rahmen von "Terra X" ordnet eine neue ZDF-Doku Wladmir Putins Behauptungen im historischen Kontext ein. "Putins Krieg – Geschichte als Waffe", so der Titel des Films.

Noch vor seinem Einmarsch in die Ukraine im Februar hatte Wladimir Putin in zwei Fernsehansprachen die Staatlichkeit der Ukraine infrage gestellt – und den russischen Angriffskrieg aus der Historie heraus rechtfertigen wollen. Eine Dokumentation im Rahmen des ZDF-Wissenschaftsmagazins "Terra X" versucht sich nun daran, Putins Behauptungen einzuordnen und einem Faktencheck zu unterziehen.

"Putins Krieg – Geschichte als Waffe" (zu sehen am Sonntag, 13. März, 19.30 Uhr, im ZDF und ab Samstag, 12. März, in der ZDF-Mediathek) lautet der Titel des Films, in dem Stefan Brauburger und Stefan Gierer auf 1.000 Jahre russische Geschichte zurückblicken und demonstrieren, wie Putin historische Ereignisse zu Propagandazwecken nutzt.