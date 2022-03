Rúrik Gíslason fällt bei "Schlag den Star" kurzfristig aus

Nicht nur "Let's Dance" hat wegen Corona derzeit einige Ausfälle zu beklagen – nun hat es auch den Sieger der vorherigen Staffel erwischt, der am Samstag in einer anderen Show auftreten sollte: Rúrik Gíslason wurde poositiv getestet und kann nicht bei "Schlag den Star" antreten.

Das teilte ProSieben am Freitag, einen tag vor der Show, mit. Der frühere Fußballer sollte eigentlich ins Duell mit dem Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen, der die Show bereits 2016 gewonnen hatte – damals gegen Bülent Ceylan.

Musikalische Unterstützung erhalten Fabian Hambüchen und Julius Brink von Bryan Adams mit "Never gonna rain" und von Electric Callboy mit "Pump it". Die Sendung läuft am Samstag, 12. März, um 20.15 Uhr bei ProSieben.