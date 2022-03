GNTM 2022: Jasmin ändert Look nach Umstyling – und macht Heidi sauer

Heidi Klum und ihr Styling-Team machen sich in der gefürchteten Umstyling-Folge wieder einmal an den Haaren der Kandidatinnen zu schaffen. Vanessa mag sich nicht mal mehr im Spiegel anschauen und Kandidatin Jasmin ist mit ihrem neuen Umstyling so unzufrieden, dass sie es hinter Heidis Rücken einfach wieder ändern lässt.

Kaum in Los Angeles gelandet, geht es für einen Teil der Modelgruppe auch schon zum Frisör. "Dieses Jahr stylen wir zwar weniger Mädchen um als sonst, dafür werden die Veränderungen aber umso extremer", kündigt Heidi an. Acht Models bekommen einen neuen Look, darunter: Luca, Sophie, Vanessa, Lieselotte, Jasmin und Vivien. Die übrig gebliebenen hingegen kommen in der neuen Unterkunft an: eine Traum-Villa in den Hollywood Hills mit Infinitypool und Hollywood-Sign direkt vor der Nase. Die Freude ist groß!

Extreme Veränderung bei Vanessa Von Freude sind einige der anderen Models weit entfernt, denn die Angst vor einer Typveränderung ist groß. Als erstes kommt Vanessa unter die Schere und die gehört einem echten Profi: Die Models werden unter anderem von Heidis Haarstylistin Wendy Iles umgestylt. Und die mag es offenbar extrem. Für Vanessa wird es kurz und bunt, doch das ahnt die 20-Jährige nach den ersten Schnitten noch nicht und gibt sich relativ entspannt.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Genauso entspannt ist Liselotte. Die hält lieber ein Kaffeekränzchen mit Heidi und spekuliert darüber, wie viele Männer sie mit ihrer neuen Frisur wohl aufreißen könnte. Die 68-jährige bekommt schöne blonde Strähnen in ihre Haare. Deutlich radikaler ist das Umsytling bei Luca: Für sie wird die Dauerwelle wieder ausgepackt und sie bekommt eine Mähne wie aus den 80ern.

Vanessa ist inzwischen allerdings gar nicht mehr so entspannt wie am Anfang. Nachdem ihre Haare bereits kurz und blond wurden, erspäht sie im Augenwinkel die grüne Farbe. Mit ihren kurzen grünen Haaren ist sie am Ende im Gegensatz zu Heidi ganz und gar nicht zufrieden. "Sieht funky aus", sagt eine andere Kandidatin zu der 20-Jährigen. Und spätestens nach dem Zuspruch ihres Freundes bei einem Telefonat findet sich Vanessa nach und nach einigermaßen mit ihrer neuen Frisur ab.

Währenddessen probiert Heidi mit Jasmin und Jessica Perücken an. Für Jasmin wird es eine extra lange Naomi-Campell-Perücke. Heidi ist begeistert! Und Jasmin? Eher nicht so. Für sie sind ihre Haare zu lang! Von diesen Problemen können andere nur träumen.

Bei Sophie werden die blonden Strähnen durch eine lange, fast schwarze Mähne ausgetauscht. "I'm a whole different person!" kreischt die 18-Jährige. Und auch Vivian ist begeistert von ihrem neuen Look: Sie wird eine Platin-Blondine.

Jasmin lässt teure Perücke kürzen Der Elimination Walk ist auch gleich das Fotoshooting. Hierfür müssen die Mädels aus einer übergroßen Puderdose steigen und auf dem Laufsteg mehrere Posen zeigen. Und das mit Curvymodel und ehemaliger GNTM-Teilnehmerin Sarina Novak in der Jury.