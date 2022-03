Axel Milberg und seine Frau nehmen Flüchtlinge bei sich auf

"Das sind Sascha und Larissa und ihre sieben Kinder aus der Ukraine, dazu drei Yorkshire-Terrier mit drei Welpen", schrieb Judith Milberg unter ein Foto der Familie, das sie auf ihrem Instagram-Account postete. "Sie haben, als die Raketen in ihrer Nachbarschaft einschlugen, es in einer abenteuerlichen und lebensgefährlichen Flucht bis nach München geschafft."

In München angekommen half ein Zufall der ukrainischen Familie: "Unser Sohn Julius war in Schwabing auf der Türkenstraße unterwegs, sah plötzlich zwei Schlamm beschmutzte kleine Autos, die in einer Einfahrt parkten und deren Insassen völlig hilflos wirkten", sagte Judith Milberg der "Bild"-Zeitung. "Er sprach sie an und dann rief er mich unter Tränen an, fragte, ob wir ihnen bitte, bitte helfen können."