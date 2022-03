"Mord mit Aussicht": So reagieren die Fans auf das Comeback

Es war eines der Kultformate der frühen 2010er-Jahre: Die Krimiserie "Mord mit Aussicht" mit Caroline Peters, Meike Droste und Bjarne Mädel in den Hauptrollen begeisterte zwischen 2008 und 2014 zuverlässig die Zuschauerinnen und Zuschauer der ARD . Nun, sieben Jahre nach der Ausstrahlung des abschließenden Spielfilms "Ein Mord mit Aussicht", kehrte das Format mit voller Wucht zurück ins deutsche Fernsehen: 6,89 Millionen Menschen sahen die erste Folge mit den neuen Hauptdarstellerinnen Katharina Wackernagel und Eva Bühnen sowie ihrem Kollegen Sebastian Schwarz. Mit einem Marktanteil von 24,5 Prozent war die Serie die meistgesehene Sendung des Tages. Auch die im Anschluss ausgestrahlte zweite Folge knüpfte mit 6,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern an die alten Erfolge an.

"Humor hat auch etwas Erleichterndes, besonders in diesen Zeiten und vor allem dann, wenn er so punktgenau serviert wird wie bei 'Mord mit Aussicht'", erklärte die ARD-Programmdirektorin Christine Strobl: "Es freut mich sehr, dass so viele Menschen gestern wissen wollten, wie es nach siebenjähriger Pause weitergeht mit der Kultserie um die wunderbare Welt von Hengasch. Dass sie in ihren Erwartungen nicht enttäuscht wurden, ist das Verdienst des neuen Teams, das den Neustart bravourös gemeistert hat." Eine Serienkritik lesen Sie hier.