"Bis zum letzten Tropfen": wertvolles Wasser

Wasser ist unsere Lebensgrundlage. Doch was passiert, wenn finanzielle Interessen ins Spiel kommen? Ein ARD-Fernsehfilm zeigt eindrucksvoll, welche Gefahren das mit sich bringt. Mit dem großen Event namens #UnserWasser soll das Thema Wassernot beleuchtet werden – mit einer Mitmach-Aktionen bis zum Sommer.

Im ARD-Spielfilm "Bis zum letzten Tropfen" fließt zunächst jede Menge Geld, dann aber plötzlich kein Wasser mehr. Dabei wollte Bürgermeister Martin Sommer (Sebastian Bezzel) eigentlich nur das Beste für Lauterbronn. Der Ort sollte wieder florieren, dafür hat man einen Deal mit der Firma PureAqua geschlossen. Was Sommer dabei nicht wusste: Das Gutachten, auf dessen Basis er seine Zustimmung gegeben hatte, war veraltet. Das Tiefenwasservorkommen ist wesentlich niedriger und die Wasserversorgung auf einmal gefährdet.

Auch wenn es sich bei dem Film von Regisseur und Drehbuchautor Daniel Harrich zunächst um Fiktion handelt und die handelnden Personen nicht existieren, so hat "Bis zum letzten Tropfen" doch einen ernsten Grund. Das zeigt auch die gleichnamige Doku, ebenfalls von Daniel Harrich, die im Anschluss gezeigt wird. Weltweit versiegen Wasserquellen, während Grundwasserquellen privatisiert werden. Und das Problem ist gar nicht mal so weit entfernt, wie man vielleicht denkt. Der Dokumentarfilm berichtet von einem Fall aus Lüneburg, wo ein internationaler Getränkekonzern sich jahrelang darum bemüht hat, für seine Abfüllanlage ein großes Grundwasserreservoir zu erschließen. Das Wasser liegt laut dem Konzern so tief, dass die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung nicht angegriffen würde. Eine örtliche Bürgerinitiative hat daran ihre Zweifel, das Vorhaben wurde – zumindest vorübergehend – auch von Seiten des Konzerns gestoppt.