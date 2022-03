GZSZ: Isabel Hinz spielt die neue Rolle der Gina Wallenberg

So manchem Krimi-Fan dürfte sie vielleicht bekannt vorkommen: In der Vergangenheit stand Isabel Hinz unter anderem für den "Tatort", "SOKO Hamburg" und "Notruf Hafenkante" vor der Kamera. Erfahrung in einer täglichen Serie hat die 25-Jährige bislang hingegen noch nicht – doch das soll sich nun ändern. Wie RTL am Dienstag ankündigte, stößt die Schauspielerin in Kürze zum festen Ensemble von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (montags bis freitags, 19.40 Uhr).