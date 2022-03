Münster-"Tatort" enttäuscht die Fans und holt nur maue Einschaltquote

11,03 Millionen Zuschauer wollten den neuen Münster-"Tatort" sehen. Was für andere Programme eine Traumquote darstellt, ist für die erfolgsverwöhnten Münsteraner ziemlich enttäuschend.

Axel Prahl (61) und Jan Josef Liefers (57) alias Kriminalhauptkommissar Frank Thiel und Rechtsmediziner Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne sind eigentlich das beliebteste Ermittlerteam des "Tatorts". Ihr neuester Fall "Propheteus", der am Sonntagabend im Ersten lief, hat die Zuschauer jedoch enttäuscht. Wie das Medienmagazin "DWDL" berichtet, schalteten zwar 11,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, was 34,5 Prozent Marktanteil entspricht. Was für andere Sendungen eine Traumquote wäre, ist für den Münster-"Tatort" ein kleines Desaster: Eine geringere Reichweite für das klamaukige Ermittlerteam gab es zuletzt im Jahr 2011.