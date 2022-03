Michael Mittermeier lästert mit seiner Tochter über GNTM

Zusammen mit seiner 14-jährigen Tochter verfolgt Michael Mittermeier die aktuelle Staffel von "Germany's Next Topmodel" gemeinsam mit seiner 14-jährigen Tochter. "Ich könnte die Sendung nicht lustiger kommentieren, als sie", meint er.

Schon Michael Mittermeiers letztes Buch "Ich glaube, ich hatte es schon: Die Corona-Chroniken" handelte zum Teil vom Fernsehen. Was blieb einem auch anderes übrig – damals im Lockdown? Für den 55-jährigen Komiker, der mit seinem neuen Werk "Nur eine Folge noch – Fernsehen von A bis Zapped" (erscheint am Donnerstag, 10. März, bei Kiepenheuer & Witsch) sein "50-jähriges Jubiläum" als "Zuschauer" feiert, ist Fernsehen mehr als nur Ablenkung. Es ist ein Stück Familie, wie er im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau sagt: "Letztlich ist es Zeit, die man miteinander hat. Dabei wird kommentiert, gelacht, vielleicht sogar geweint. Man ist gemeinsam betroffen, schockiert, empört, verliebt. Mehr emotionaler Austausch geht kaum – vor allem nicht in dieser Intensität und Regelmäßigkeit."