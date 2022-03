Kunal Nayyar: "Dein ganzes Leben kann sich von heute auf morgen ändern"

In der neuen Serie "Suspicion" beweist "The Big Bang Theory"-Star Kunal Nayyar, dass er auch ernste Rollen spielen kann. Entsprechend ernste Worte findet er auch im Gespräch mit prisma.

Neben Sheldon Cooper, Leonard Hofstadter und Howard Wolowitz war Raj Koothrappali eiber der Nerds in der US-Erfolgsserie "The Big Bang Theory". Letzterer wurde jahrelang von Schauspieler Kunal Nayyar verkörpert. Bis heute begeistert der 40-jährige Brite ein breites Publikum mit seinem Schauspieltalent. Jüngstes Beispiel: In der neuen Drama-Serie "Suspicion" (Apple TV+) mimt Nayyar die Rolle des Aadesh Chopra, der ohne Vorwarnung des Kidnappings verdächtigt wird. Harter Tobak!

Im Interview mit prisma reflektiert Kunal Nayyar, wie viel das Drama mit unserer heutigen Gesellschaft zu tun hat: "Es ist so ein packender, pulsierender und nervenaufreibender Thriller, der gleichzeitig die wichtige Frage birgt, wie wir uns in der heutigen Welt verständigen."

Der Schauspieler erklärt: "Wir müssen uns alle fragen, wie wir in einer Welt leben, in der Social Media so viel Einfluss hat und sich dein ganzes Leben von heute auf morgen ändern kann. Wir haben bis heute noch nicht die richtigen Mittel an die Hand gegeben bekommen, mit denen wir verantwortungsbewusst mit Social Media umgehen können." Abschließend stellt Kunal klar: "Ich habe per se nichts gegen Social Media, aber ich habe etwas gegen unseren Umgang damit."