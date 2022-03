Let's Dance 2022: Wer ist der neue Profitänzer Jimmie Surles?

Ein neues Gesicht bei "Let's Dance": Jimmie Surles springt für den mit Corona infizierten Profitänzer Andrzej Cibis ein und tanzt mit Lilly zu Sayn-Wittgenstein. Doch wer ist dieser Jimmie überhaupt?

Das Coronavirus wirbelt die 15. "Let's Dance"-Staffel ordentlich durcheinander. Nachdem in der Kennenlernshow Juror Joachim Lllambi ausgefallen war, wurden mittlerweile drei weitere Teilnehmer positiv getestet. Hardy Krüger jr. kann nach dem Ausfall in der ersten Live-Show erneut nicht antreten und ist damit endgültig raus. Für ihn springt Prinzessin Lilly zu Sayn-Wittgenstein ein, die aber auf ihren eigentlichen Tanzpartner Andrzej Cibis verzichten muss – ebenfalls wegen Corona. Auch Profitänzerin Malika Dzumaev muss aussetzen.

Während für Dzumaev vorübergehend Patricija Ionel einspringt – sie sollte in Staffel 15 eigentlich mit Hardy Krüger jr. tanzen – gibt es an der Seite von Lilly zu Sayn-Wittgenstein ein ganz neues Gesicht zu sehen. Dabei gehört Jimmie Surles eigentlich schon lange zur "Let's Dance"-Familie. Und aufmerksame Zuschauer werden ihn in dieser Staffel bereits im Opening der ersten Live-Show gesehen haben.

Jimmie Surles ist 44 Jahre alt, wurde in Ludwigshafen geboren und lebt in Stuttgart. Er ist das Kind eines US-Amerikaners und einer Deutschen. Mit 16 entdeckte er seine Liebe zum Turniertanzen. Zunächst absolvierte er eine Banklehre und zog dann nach Los Angeles. In der kalifornischen Metropole lebte er mehrere Jahre und arbeitete als Tänzer und Choreograph. Seit 2006 ist er zurück in Deutschland.

Teilnehmer bei "You can Dance!" Im deutschen Fernsehen hatte er 2007 in der SAT.1-Show "You can Dance!" seine ersten Auftritte. In der Show mussten die Kandidaten mehrere Tanzstile beherrschen, Jimmie schaffte es bis ins Finale. Surles ist außerdem ein gefragter Choreograph und Tanzcoach, arbeitete laut RTL schon mit Stars wie Mariah Carey, den Pussycat Dolls oder Ronan Keating zusammen.

Auch bei "Germany's next Topmodel", "X-Factor", "Die Goldene Kamera" oder der Musikshow "The Dome" war er schon in verschiedenen Funktionen im Einsatz. "Tanz bedeutet für mich Musik in Bewegung umzusetzen, los zulassen und sein Herz und seine Seele zu öffnen und zu zeigen", wird er in seinem Profil der "Minkov Tanzakademie" zitiert.

Auch bei "Let's Dance" ist er eigentlich als Choreograph tätig. Er kümmert sich um die Openings, steht außerdem für Ratschläge für die Choreos der Einzeltänze parat. Nun ist er zum ersten Mal als Tanzpartner einer Promi-Kandidatin dabei. Und das dürfte eine große Herausforderung sein, schließlich war Lilly zu Sayn-Wittgenstein in der ersten Show nach einer wenig überzeugenden Leistung eigenlich rausgeflogen ...