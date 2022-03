GNTM 2022: Tränen und Selbstzweifel beim Casting - Sophie räumt den ersten Job ab

"Diese Woche ist die Casting-Woche!": In Folge 5 geht der Konkurrenzkampf bei "Germany's next Topmodel" erst so richtig los. Bei vier Castings müssen die Mädels von sich überzeugen. Und Heidi Klum baut Druck auf: "Ein Model ohne Job ist kein Model." Das sorgt nicht nur für deutlich mehr Wettstreit, sondern lässt auch die ein oder andere Kandidatin ziemlich an sich zweifeln.

Nach einer Einführung in Sachen Casting-Allüren bei Model-Mama Heidi steht für die Kandidatinnen ein wahrer Casting-Marathon an. Um sie auf die echte Model-Welt vorzubereiten, scheucht Heidi sie von Casting zu Casting. Bei dem Zeitstress kann es schon mal passieren, dass man sich im Zweifel sogar am Flughafen die Beine rasieren muss. Manchmal muss man eben improvisieren.

Das erste Casting bei der Marke "Themi Z" bringt einige der Nachwuchsmodels ganz schön ins Schwitzen. Hier müssen sie nämlich nicht nur mit ihrem Look überzeugen, auch ihre "Personality" soll einzigartig sein. Barbara hat aber Schwierigkeiten, diese zu zeigen. Schuld daran ist die Sprachbarriere, denn die 68-jährige spricht kaum Englisch. Letztendlich erhält Sophie den ersten Job. Kein Wunder, denn an Selbstbewusstsein und Personality fehlt es der 18-jährigen definitiv nicht.

Bei dem nächsten Casting können gleich zwei Kandidatinnen überzeugen. Auch wenn die Gründerin des Bademoden-Labels "Dellicate love" eigentlich nur einem Model den Job geben will, überzeugt sie die 68-jährige Barbara mit ihrer Ausstrahlung so sehr, dass sie sich neben Juliana ebenfalls den Job unter den Nagel reißen kann.

Liselotte weint beim Casting Beim große "Shape"-Casting wird Liselotte von ihren Gefühlen übermann. Die 66-Jährige berichtet von einem schweren Verkehrsunfall. Seitdem ist sogar ihr linkes Bein gelähmt, aber durch viel Sport kann sie heute wieder laufen. Sie bricht in Tränen aus und steckt mit ihrer Emotionalität sogar die Chefredakteurin der Zeitschrift an: "Ich bin dankbar, dass ich überhaupt laufen kann", erklärt Lieselotte unter Tränen. Letztendlich räumt aber die 18-jährige Amaya den Job ab und kündigt an: "Ich bin jetzt nicht mehr die Kleine, ich bin jetzt dabei!" Das letzte Casting bei dem Magazin "Faces"n weckt bei den Kandidatinnen nochmal so richtig Kampfgeist. Lou-Anne, Luca und Anita kommen in die engere Auswahl für die Zeitschrift. Schlussendlich geht der Job dank ihres außergewöhnlichen Looks an Lou-Anne.

Der Wettkampf wird ernster Währenddessen wird die Stimmung innerhalb der Gruppe immer angespannter und die Mädchen "spüren so langsam die Ellenbogen". Aber nicht nur der Konkurrenzkampf macht einigen zu schaffen, auch die die ersten Selbstzweifel machen sich breit, besonders bei den Mädels, die keinen Job ergattern konnten.

Diejenigen, die bei den Castings überzeugen, sind nämlich automatisch eine Runde weiter. Aber dann heißt es schon wieder: "Nur eine kann Germany's next Topmodel werden!". Der Elimination Walk findet nicht nur in einem stillgelegten Flughafengebäude statt, sondern auch noch vor einem absoluten Stargast: Jean Paul Gaultier! Der prominente Juror ist aber nicht die einzige Überraschung: Der Walk findet diesmal in ziemlich knappen und gewagten Outfits statt. Was Heidi "extravagante Lingerie" nennt, ist für einige Models aber ein echtes Problem.