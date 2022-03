Gefährlicher Müll – verborgene Deponien der Gemeinden: Doku bei 3sat

Aus den Augen, aus dem Sinn. So lautete frei gefasst noch bis in die 1970er-Jahre das Abfallkonzept in vielen deutschen Städten und Dörfern. Wie Filmemacher Michael Nieberg in seiner brisanten neuen Dokumentation "Gefährlicher Müll – verborgene Deponien der Gemeinden" aufzeigt, wurde der Abfall oft einfach nur dorthin gekippt, wo gerade Platz war. Eine genau Kartierung der Lage gibt es kaum, noch weniger Informationen liegen heute über mögliche Gefahrstoffe im Untergrund vor. Der Beitrag, den 3sat in Erstausstrahlung zeigt, warnt vor einer von Tag zu Tag brisanter werdenden Gefährdung für Umwelt und Gesundheit.