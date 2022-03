Der Bozen-Krimi: Verspieltes Glück – Kritik zum ARD-Film heute

Die Fans dürfen sich auf zwei neue "Bozen-Krimis" unter der Regie Thorsten Näters freuen. Im ersten der beiden, "Verspieltes Glück", kämpft Chiara Schoras als "Frau Commissario" Soja Schwarz wieder einmal an mehreren Fronten. Im Sarntal in Südtirol hat die Mafia ein monströses Stauwerk geplant, zu dessen Zwecken eine lokale Politikerin umgewendet werden soll. Ob das mit Hilfe des Mafia-Jägers Riccardo (Stefano Bernardin) noch verhindert werden kann?

Weit eher zu Herzen gehend ist allerdings der Mord an einem braven Holzschnitzer, der so begabt war wie leider dem Glücksspiel ergeben. Nun liegt Vitus Höllrigl (Claus Peter Seifert) in seiner Werkstatt in seinem Blut. Er wurde mit einem Schnitzmesser erstochen. Als Täter kommen viele infrage, Höllrigl hatte bei allen möglichen Leuten schwere Schulden, nicht zuletzt bei der Bank. Rache könnte ein Mordmotiv gewesen sein – noch tags zuvor hatte das Opfer mit dem Hotelier Staffler (Miguel Herz-Kestranek) einen handgreiflichen Streit. Wieso warf er dem Hotelbesitzer wutentbrannt den Satz: "Wir zwei ha'm mehr gemeinsam als du glaubst" entgegen?