"Guten Morgen Deutschland" bekommt einen neuen Namen

Zur festen Gruppe der Moderatorinnen und Moderatoren gehören neben Marco Schreyl (48) und Annett Möller (43) auch Annika Lau (42), Daniela Will, Simon Beeck (41) sowie Daniel Fischer (45). Angela Finger-Erben (42) und Maurice Gajda (38) werden weiterhin für RTL News im Einsatz sein. Finger-Erben drehe zudem bereits ein frisches Format für die Sendergruppe, wie RTL weiter erklärt. Roberta Bieling (47) werde sich unterdessen in Zukunft auf die Moderation von "Punkt 12" und weiterer Sendungen wie Spezials konzentrieren.

"Die neue Sendung bietet den perfekten Auftakt für den Morgen - mit den Entwicklungen der Nacht und den wichtigsten Meldungen des Tages", erläutert Martin Gradl, Chefredakteur Magazine bei RTL News, in einer Mitteilung. Aktualität, Relevanz und Verlässlichkeit wolle der Sender damit zeigen. Zugleich baue man darauf, dass das Format "unterhaltsam und herzlich" werde, "damit die Zuschauerinnen und Zuschauer auch gut gelaunt in den Tag starten".

In den vergangenen Tagen hatte RTL bereits angekündigt, dass Wolfram Kons (57) "Guten Morgen Deutschland" künftig nicht mehr moderieren wird. Zudem erklärte der Sender, dass die "Love Island"-Stimme Simon Beeck neu mit an Bord sei und am 9. März erstmals in der Sendung zum Einsatz komme.