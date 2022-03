Harry Wijnvoord heiratet im Fernsehen: zwischen Hochzeit und Comeback

Die Hochzeit naht in großen Schritten: "Der Preis ist heiß"-Kultmoderator Harry Wijnvoord (72) und seine Iris Dahlke haben am Mittwoch zum Pre-Wedding-Dinner in Alfons Schuhbecks Münchner Restaurant eingeladen. Das Paar, das seit dem vergangenen Jahr bereits standesamtlich verheiratet ist, wird sich Mitte März bei einer dreitägigen Traumhochzeit auf einem luxuriösen Fünf-Sterne-Kreuzfahrtschiff mitten auf dem Rhein erneut das Jawort geben.

Trotz des vielen Trubels sei Wijnvoord "sehr nervös", wenn er auf den großen Tag blicke: "Ich bin erst froh, wenn wir an Bord sind und es endlich losgehen kann. Ich sehne mich nach dem Tag." Was die Planung anbelangt, so entscheiden die beiden alles "gemeinsam", versichert Dahlke. Aus Wijnvoords Sicht sei seine Liebste jedoch die "Macherin" des Ganzen. "Ich bin entweder einverstanden oder es wird doch so gemacht, wie sie es will", scherzt der Moderator.