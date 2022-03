Let's Dance 2022: Hardy Krüger jr. ist raus – Ersatz ist schon gefunden

Wie geht es nun mit der Show weiter? Lilly zu Sayn Wittgenstein , die eigentlich in der ersten Show ausgeschieden war, bekommt eine zweite Chance. Sie springt für Hardy Krüger jr. ein. Verzichten muss sie aber auf ihren Tanzpartner Andrzej Cibis, da auch er positiv auf Covid getestet wurde. Für ihn springt Profitänzer Jimmie Surles ein, der als Choreograph normalerweise hinter den Kulissen von "Let's Dance"-Familie tätig ist.

Leider hat die RTL-Show noch einen weiteren postiven Corona-Fall zu verzeichnen. Profitänzerin Malika Dzumaev hat sich ebenfalls infiziert. Für sie ist in dieser Woche Patricija Ionel am Start. Die ursprüngliche Tanzpartnerin von Hardy Krüger jr. tanzt diesmal an der Seite von Timur Ülker.