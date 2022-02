"Let's Dance"-Kandidat Timur Ülker: Vom Problemfall zum Star seiner eigenen Serie

Die Schauspiel-Karriere des 32-Jährigen begann im Jahr 2015, als er für zwei Jahre in der Scripted-Reality Serie "Köln 50667" die Hauptrolle des Cem Arslan verkörperte. Im Jahr 2017 verließ er die Serie. Angefixt von der Schauspielerfahrung wollte Timur mehr in seine Leidenschaft Schauspielerei investieren und absolvierte einen sechsmonatigen Schauspielkurs an der bekannten Lee Strasberg Theatre and Film Institute in Los Angeles. Es sollte sich lohnen, denn nach einigen temporären Rollen in Kriminalserien und kleineren Spielfilmen wartete 2018 die Rolle des Nihat in der Traditionsserie "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" auf den damals 29-Jährigen. Ülker ging in dieser Rolle auf und da die Zuschauer wohl nicht genug von dem besonderen Charakter Nihat kriegen, konnten sie sich im Sommer 2021 über die Spin-off-Serie "Nihat – alles auf Anfang" freuen, die mit Timur Ülker in der Hauptrolle auf dem Streaming Anbieter RTL+ erschien. Der bisherige Höhepunkt in der Karriere des Schauspielers.