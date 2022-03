The Voice Kids: 10. Staffel startet heute wieder auf dem alten Sendeplatz

Zum Jubiläum kehrt "The Voice Kids" auf den Sendeplatz am Freitagabend zurück. Und mit Lena kehrt ein Jury-Urgestein auf den roten Sessel zurück. Let the Buzzern begin.

"Back to the Roots", heißt es bei "The Voice Kids" im Jahr 2022: Nachdem die Castingshow für Nachwuchsstimmen in den vergangenen Jahren zunächst am Sonntag (2017 bis 2020), dann Samstag (2021) ausgestrahlt wurde, besinnt man sich in Staffel zehn auf die Anfänge am Freitagabend zurück. Zehn Folgen werden fortan wöchentlich um 20.15 Uhr auf SAT.1 zu sehen sein. Doch auch davon abgesehen, setzt SAT.1 in der Jubiläumsstaffel auf viel Altbekanntes.