Morgenmagazin von ARD und ZDF läuft erneut am Wochenende

Das Informationsbedürfnis ist nach wie vor hoch: Die "Morgenmagazine" von ARD und ZDF gehen deshalb auch an diesem Wochenende auf Sendung, um über den Krieg in der Ukraine zu berichten.

Am Samstag, 5. März 2022, berichtet das "ARD-Morgenmagazin" von 7.00 bis 9.50 Uhr über das aktuelle Kriegsgeschehen, am Sonntag, 6. März 2022, ist das "ZDF-Morgenmagazin" von 7.00 bis 9.50 Uhr auf Sendung.

Das "ARD-Morgenmagazin" am Samstag, 5. März 2022, wird ab 7.00 Uhr von Till Nassif und Sven Lorig moderiert – mit Live-Schalten zu ARD-Korrespondentinnen, Reportern und weiteren Augenzeugen in Moskau und Kiew. Geplant sind zudem Interviews mit dem russischen Schriftsteller Wladimir Kaminer, dem ehemaligen Bundeswehr- und NATO-General Egon Ramms und mit der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP).

Das "ZDF-Morgenmagazin" am Sonntag, 6. März 2022, 7.00 Uhr, wird von Dunja Hayali und Andreas Wunn präsentiert. Neben der aktuellen Berichterstattung über die Lage in der Ukraine wird es unter anderem Gespräche mit den ZDF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten vor Ort geben.

Bereits am vergangene Wochenenende lief das "Moma" am Samstag und Sonntag – es war das erste Mal, dass das Nachrichtenmagazin auch am Wochenende gesendet wurde.