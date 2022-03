Lilly zu Sayn-Wittgenstein bei Let's Dance 2022: Wer ist sie?

Eine echte Prinzessin bei "Let's Dance": Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg bekommt in der 15. Staffel der Tanzshow eine zweite Chance. Sie ist die erste Adelige auf dem RTL-Tanzparkett.

Eigentlich wer Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, die allererste adelige Kandidatin bei "Let's Dance", bereits ausgeschieden. In der ersten Show bekam sie keine guten Noten und zu wenig Anrufe. Nach dem coronabedingten Aus von Hardy Krüger jr. darf sie nun aber in der zweiten Live-Show nochmal ran. Aber wer ist die Prinzessin eigentlich und wie tickt sie privat? Das erfahren sie hier in unserem Porträt über sie.