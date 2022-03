Let's Dance 2022: Neuer Profitänzer Zsolt Sándor Cseke – wer ist das?

Premiere bei "Let"s Dance": ein neuer Profitänzer feiert dieses Jahr in der 15. Staffel des TV-Tanzwettbewerbs sein Debüt. Na gut – Zsolt Sándor Cseke war zwar bereits bei der erfolgreichen "Let's Dance"-Live-Tour 2021 dabei und begleitete im selben Jahr außerdem seine Freundin Malika Dzumaev zu ihrer "Let's Dance"-Premiere in der 14. Staffel – doch dieses Jahr können sich endlich auch die Promi-Teilnehmerinnen auf den coolen Rumänen freuen.

Zsolt Sándor Cseke wurde am 13. Januar 1988 in Salonta in Rumänien geboren. Der 1,75 Meter große Zsolt hatte das Tanzen erst mit 14 Jahren richtig für sich entdeckt, davor war der Fußballspieler. Er absolvierte eine Ausbildung zum Tanztrainer und besitzt mittlerweile die Trainer C- sowie die Wertungsrichter A-Lizenz. Cseke war sowohl ungarischer Vizemeister in der Jugend- und Hauptgruppe als auch ungarischer Vizemeister der HGr. S-Latein. Im Jahr 2015 lernte der Rumäne Malika Dzumaev kenne, eine geborene Russin, die in Deutschland lebt. Schnell merkten sie, dass sie nicht nur als Tanzpartner gut zusammenpassten, und verliebten sich ineinander.