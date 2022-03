"Rosamunde Pilcher: Die Elster und der Kapitän" – Wiedersehen mit der leiblichen Mutter

Nach 25 Jahren sieht sich Lisa erstmals mit ihrer leiblichen Mutter konfrontiert. Als wäre das nicht schon emotional genug, will ihr Verlobter lange in See stechen.

Ein Unglück kommt in "Rosamunde Pilcher: Die Elster und der Kapitän" selten allein. Die junge Auktionatorin Lisa Edison (Jasmina Al Zihairi) hat sich frisch in ihren Traummann Dave (Daniel Fritz) verliebt, als von allen Seiten Ungemach auf sie zuzukommen droht. Dave, der so gerne Boote an Cornwalls Küste baut, soll als Kapitän eines Containerschiffs in See stechen – und das gleich für mehrere Monate, wie sich versteht. Es könnte das Ende ihrer eben erst begonnenen Liebe sein. Und dann taucht da – nach nicht weniger als 25 Jahren – auch noch Lisas leibliche Mutter auf, die sie nach ihrer Geburt so herzlos weggegeben hatte.