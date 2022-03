Yesterday: Kritik zum Film heute bei RTL

Eigentlich sollte es ein großer Tag werden: Jack Malik (Himesh Patel) hat es geschafft, einen Auftritt bei dem renommierten Latitude Festival in England zu ergattern. Voller Vorfreude betritt er die Bühne – und steht vor einem Dutzend gelangweilt aus der Wäsche guckender Zuschauer. Mal wieder. Mit der großen Karriere will es für den Straßenmusiker aus Suffolk einfach nicht klappen. "Wir müssen aufhören. Das war mein letztes Konzert", eröffnet er seiner Jugendfreundin und Managerin Ellie (Lily James). Doch dann kommt alles anders als gedacht ...

Als seine Freunde ihm wenig später ein neues Instrument schenken und Jack darauf "Yesterday" von den Beatles anstimmt, hält er es zunächst für einen albernen Scherz, dass keiner von ihnen das Stück kennen will. Doch bald stellt Malik fest: Niemand außer ihm erinnert sich an die Beatles, und auch Google wirft bei der Suche nach der Band nur ein Foto von einem Käfer aus. Der Backkatalog der Fab Four gehört plötzlich ihm alleine. Jack macht damit große Karriere, muss sich am Ende aber entscheiden: Erfolg oder Liebe?