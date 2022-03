"Queer Eye Germany": Darum geht's in der neuen Netflix-Show

Wie in dem Originalformat, das erstmals von 2003 bis 2007 unter dem Namen "Queer Eye for the Straight Guy" vom US-amerikanischen Fernsehsender Bravo ausgestrahlt wurde, steht auch bei "Queer Eye Germany" das individuelle Wohlbefinden der teilnehmenden Altagsheld:innen im Zentrum. Das große Ziel der sogenannten "Fab Five" (kurz für "Fabulous Five", also die "Fabelhaften Fünf") Leni Bolt, Jan-Henrik Scheper-Stuke, Aljosha Muttardi, David Jakobs und Ayan Yuruk ist es, ein besseres Lebensgefühl sowie mehr Selbstbewusstsein zu vermitteln.