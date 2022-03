Let's Dance: Lilly zu Sayn-Wittgenstein hat schon wieder einen neuen Tanzpartner

In der ersten Show schied sie aus, sprang dann aber für den erkrankten Hardy Krüger jr. ein – und kam trotz schlechter Jury-Bewertung weiter. Nun trainiert Lilly zu Sayn-Wittgenstein für die dritte Show – und muss sich erneut umstellen.

"Andrzej ist ja nach wie vor krank, deswegen ist mir jetzt eine Legende geschickt worden", erklärt Lilly zu Sayn-Wittengenstein-Berleburg in einem Instagram-Video . Überraschend taucht an ihrer Seite Robert Beitsch auf. "Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Ich darf diese Woche mit Lilly trainieren", sagt er. Die beiden versprechen, dass sie "Gas geben" und "richtig dolle trainieren" werden.

Robert Beitsch verkündete im Sommer 2021 seinen Abschied von der RTL-Show. 2016 trat der Profitänzer zum ersten Mal bei "Let's Dance" an. Nun gibt er überraschend sein Comeback – zumindest erst einmal im Training. Ob die Prinzessin auch in der Show am Freitag mit Beitsch tanzen wird oder Andrzej Cibis dann wieder ihr Tanzpartner sein wird, hängt von Cibis' Corona-Erkrankung ab.